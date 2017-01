Der Jänner steuert auf neue Frost- Rekorde zu

Mit einer österreichweiten Temperaturabweichung von minus 3,2 Grad Celsius im langjährigen Mittel wird der Jänner 2017 wohl nur vom Jänner 1987 geschlagen.

Der Start ins neue Jahr überraschte mit einigen Fakten: So war der Schneefall in Kärnten am 13. Jänner der späteste in der Messgeschichte vieler Stationen. Linz wird am Ende des Monats statt der üblichen neun Eistage rund 20 haben. Den heurigen Kälterekord hält Tannenheim in Tirol mit minus 26,4 Grad.

"Zudem wird der Jänner als der trockenste seit 15 Jahren abschließen, besonders markant ist die Trockenheit in Osttirol und Oberkärnten. Hier sind teilweise nur zehn bis 20 Prozent des üblichen Jänner- Niederschlags gefallen", erklärt UBIMET- Meteorologe Konstantin Brandes. Doch auch im gesamten Donauraum und nördlich davon war es viel zu trocken - hier fehlen bis zu 75 Prozent zum Monatssoll. Zuletzt war es nur 2002 noch trockener.

In den restlichen Jänner- Tagen könnte sich nach heutiger Sicht allmählich mildere Luft durchsetzen.

Martina Münzer, Kronen Zeitung