Defektes Auto prallte gegen Mauer und fing Feuer

Nach einem Verkehrsunfall in Wien- Döbling ist am Samstagnachmittag ein Auto in Vollbrand geraten. Die drei Insassen brachten sich in Sicherheit, sie blieben unverletzt. Schuld am Unfall war laut Angaben der Lenkerin ein technisches Gebrechen: Während der Fahrt sei in der Kratzlgasse das Gaspedal stecken geblieben. Die 25- Jährige "bremste" den Wagen schlussendlich "mithilfe" einer Mauer.