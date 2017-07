Defekt in Stellwerk: Warten im Wiener Zugverkehr

Eine technische Störung im Stellwerk am Bahnhof Wien- Meidling hat am Donnerstagvormittag für Chaos gesorgt. Die Folge: Verspätungen und lange Wartezeiten für Passagiere im Stadtgebiet. Auch noch am Nachmittag wurde laut ÖBB "mit Hochdruck" an der Behebung gearbeitet, der planmäßige Betrieb sollte "bis in die Abendstunden" wiederhergestellt werden. Die Ursache ist bisher nicht bekannt.