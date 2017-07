Defekt in Stellwerk sorgte für Chaos in Wien

Eine technische Störung im Stellwerk am Bahnhof Wien- Meidling hat am Donnerstag mehrere Stunden lang für Chaos gesorgt. Die Folge: Verspätungen und lange Wartezeiten für Passagiere im Stadtgebiet. Die Störung ist inzwischen behoben. Seit dem späten Nachmittag fahren die Züge wieder nach Plan, teilte die ÖBB am Abend in einer Aussendung mit.