Debatte um Hunderter für Pensionisten spaltet Land

Neu aufgeflammt ist dieser Streit im Laufe des Feiertags, weil nun auch die Beamtenpensionisten den Netto- Pensi- Hunderter zugesprochen bekommen. In Summe sind das also 1,9 Millionen ASVG- Pensionisten plus 300.000 pensionierte Staatsdiener. Die Auszahlung wird mit Ende Jänner erfolgen, weil die Pensionen bekanntlich im Nachhinein ausbezahlt werden. Kostenpunkt für das Budget von ÖVP- Finanzminister Schelling: mehr als 200 Millionen Euro.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

100 Euro sind "reiner Populismus"

Apropos Schelling: Er hatte schon bei den Vorverhandlungen über den Hunderter mit den Pensionistenvertretern durchklingen lassen, dass er wenig bis gar nichts von einer solchen Zusatzleistung halte. Er stufte die 100 Euro als "reinen Populismus" ein und war auch beim entsprechenden SPÖ- ÖVP- Beschluss im Ministerrat "verhindert".

Noch weiter ging in der Ablehnung vom Chef des Fiskalrates, Felderer. Er erinnerte an den seinerzeitigen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider, der Hunderter an Bedürftige verteilt habe "und über den man deshalb gelacht hat". Auch die Oppositionsparteien kritisierten den Hunderter unisono als "Geschenk- und Scheinpolitik".

Kanzler Kern sagt, das ist völlig gerechtfertigt

Bundeskanzler Kern hingegen hält den Pensi- Hunderter gleich aus mehreren Gründen für gerechtfertigt: Zum einen wäre die ursprüngliche Erhöhung um nur 0,8 Prozent die niedrigste in den letzten fünf Jahren. Zum anderen sei auch zuletzt sehr oft die Empfehlung der Pensionskommission zugunsten der Pensionisten aufgebessert worden.

Kern zur "Krone", warum ihm der zusätzliche Hunderter für Pensionisten so besonders wichtig ist: "Die Leute sollen nicht das Gefühl haben, dass für alles und jedes Geld da ist, für sie aber nicht."

Christian Kern Foto: APA/BKA/REGINA AIGNER

Peter Gnam, Kronen Zeitung