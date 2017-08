Dealer versteckt 288 Gramm Kokain in Toastbrot

In Wien hat die Polizei jetzt einen besonders erfinderischen Drogenkurier geschnappt. In einem ausgehöhltem Toastbrot versteckte er mehr als 288 Gramm Kokain. Ein Tipp führte die Kriminalisten zu dem 31- Jähriger, er wurde am Dienstag in Favoriten festgenommen und befindet sich nun in Haft. Die Beamten stellten das Suchtgift im Wert von rund 10.000 Euro sicher.