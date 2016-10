Dealer bunkerte Drogen in Bahnhofsschließfach

In einem Schließfach am Wiener Bahnhof Floridsdorf haben Beamte der Bereitschaftseinheit am späten Freitagabend eine interessante Entdeckung gemacht. Ein Dealer hatte das versperrbare Fach verwendet, um dort seine heiße Ware - in diesem Fall eine große Menge an Cannabisharz - zu bunkern. Zwar versuchte der verdächtige 18- Jährige, die Beamten noch in die Irre zu führen, hatte damit allerdings keinen Erfolg.