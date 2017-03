Dealer bunkerte Drogen im Wert von 40.000 Euro

Der 25- jährige mutmaßliche Drogenhändler wurde von der Polizei in flagranti erwischt, als er Heroin verkaufte und daraufhin umgehend festgenommen. In einer "Bunker- Wohnung", so die Exekutive, hortete der Mann rund 1,3 Kilogramm reines Heroin sowie Bargeld und rund 700 Gramm Streckmittel, welches von Beamten sichergestellt wurde. Der Straßenverkaufswert beträgt rund 40.000 Euro.

"Kunden" wurden angezeigt

Der 25- Jährige selbst zeigte sich geständig und gab zu, in den letzten Monaten rund 20.000 Euro mit dem Drogenverkauf eingenommen zu haben. Der Beschuldigte befindet sich nun in Haft. Mehrere "Kunden" des Verdächtigen wurden angezeigt.