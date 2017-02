"Das System produziert Menschen für das AMS"

"In der Bildungspolitik läuft derzeit so ziemlich alles schief, was schief laufen kann", geht die ehemalige Lehrerin und jetzige Tiroler Landtagsabgeordnete Maria Zwölfer im "Krone"- Gespräch hart ins Gericht. Die ehemalige Bürgermeisterin von Lermoos weiß, wovon sie spricht. Immerhin hat sie selbst fast 40 Jahre lang unterrichtet.