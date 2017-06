Das sind Österreichs längstdienende Bürgermeister

Der Österreichische Gemeindebund hat ein Ranking der längstdienenden Bürgermeister des Landes veröffentlicht. Mit 38 Jahren am längsten im Amt ist demnach Peter Nindl (ÖVP), Bürgermeister der Salzburger Gemeinde Neukirchen am Großvenediger. Nindls Antrieb in all den Jahren: das Umsetzen neuer Projekte. "Ich wollte nicht nur darüber reden, sondern auch etwas umsetzen."