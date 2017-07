Das Luxus- Leben der falschen Fürstin

Eingehüllt in einen dicken Pelzmantel im winterlichen St. Moritz in der Schweiz oder im Tiroler Ischgl, dann wieder im Designer- Kleid und auf High Heels durch das Jetset- Leben auf Mallorca und im Fürstentum Monaco - die falsche Fürstin Anja Sofia von Liechtenstein zu Sternberg führte ein ungewöhnliches Luxus- Leben.

Doch, so der Vorwurf, ohne dafür zu bezahlen. Dabei tat die Verdächtige, eine gelernte Altenpflegerin, die als mutmaßliches falsches Blaublut gutgläubigen Männern den Kopf verdrehte, auch viel Gutes - oder gab dies zumindest vor.

Modeshows für den guten Zweck

So veranstaltete sie auf der Sonneninsel im Mittelmeer Modeshows für betuchte Hundebesitzer für den guten Zweck. Nie an ihrer Seite fehlen durfte dabei ihr Mops. Tiere dürften es der 34- Jährigen angetan haben: Wie berichtet , hatte sie ihrem Ex- Verlobten Frank aus Vorarlberg vorgegaukelt, eine Pferdezucht in Ostdeutschland mit 40 Vollblütern zu betreiben.

Foto: Chantal Dorn

"Sie schenkte mir ein Hufeisen und erzählte, dass das mal ein 1,8 Millionen Euro teurer Zuchthengst verloren habe und sie es als Glücksbringer vergolden ließ", erinnert sich der IT- Techniker aus Bregenz.

In Deutschland in Haft

"Krone"- Leser wissen es: Der Vorarlberger hatte den Spuk rund um die falsche Prinzessin auffliegen lassen. Die gelernte Altenpflegerin soll gleichzeitig zwei Männern die ewige Liebe versprochen haben und wollte beide heiraten. Jetzt sitzt die mutmaßliche Betrügerin in Deutschland im Gefängnis.

Matthias Lassnig und Chantal Dorn, Kronen Zeitung