Das komplette Programm zum Nationalfeiertag 2016

Bereits letztes Jahr lockten die Veranstaltungen zum Nationalfeiertag rund 1,5 Millionen Besucher in die Wiener City. Die Gäste wurden dafür bei der Leistungsschau des Bundesheeres u.a. mit einer kuriosen Showeinlage der Garde zum "Imperial March" aus der "Star Wars"- Filmreihe belohnt. Auch dieses Jahr darf man wohl wieder mit beeindruckenden Vorführungen von Garde, Jagdkommando, Panzerbrigade, Entminungsdienst und Co. rechnen.

Foto: zwefo, APA/HERBERT P.OCZERET, APA/HANS PUNZ

Dazu wurde der Infobereich - geöffnet von 9 bis 17 Uhr - sogar noch erweitert: Neben dem Heldenplatz finden sich Posten des Heeres auch rund um das Burgtheater, Am Hof, auf der Freyung, in der Teinfaltstraße und der Schottengasse. Dort können sich die Besucher über das vielfältige Aufgabenspektrum und die Leistungsfähigkeit des Bundesheeres informieren.

Dichtes Programm für Bundesregierung

Auch das Programm für die Bundesregierung ist üppig: Bundeskanzler Christian Kern und die Mitglieder der Bundesregierung legen am Vormittag Kränze am Äußeren Burgtor nieder. Anschließend findet die Angelobung der Rekrutinnen und Rekruten des österreichischen Bundesheeres durch Nationalratspräsidentin Doris Bures auf dem Wiener Heldenplatz statt. Hier das Programm im Detail:

7.30 Uhr: Festmesse in der Krypta

9 Uhr: Kranzniederlegung im Weiheraum und vor der Krypta im Österreichischen Heldendenkmal

10.30 Uhr: Angelobung von 1200 Rekruten am Heldenplatz durch Nationalratspräsidentin Doris Bures

12 Uhr: Eröffnung des Tags der offenen Tür am Ballhausplatz mit Begrüßungsansprache durch Bundeskanzler Christian Kern

Bundeskanzler Christian Kern Foto: Reinhard Holl

Spaß für junge Gäste

Der Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt dauert bis 17 Uhr. Dabei können diverse Büros besichtigt werden und es gibt u.a. eine Ausstellung des Staatsarchivs. Auch Zaubervorführungen, Kinderschminken und eine Physikstation für die jungen Besucher sind eingerichtet. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Hofmusikkapelle mit den Wiener Sängerknaben.

Ihre Pforten öffnen auch Wissenschafts- und Bildungsministerium. Erstmals zu einem Tag der offenen Tür lädt der Verfassungsgerichtshof auf der Freyung (13 bis 17 Uhr), auch im Justizpalast am Schmerlingplatz, wo u.a. der Oberste Gerichtshof seinen Sitz hat, gibt es kostenlose Führungen durch das historisch und architektonisch interessante Gebäude (10 bis 18 Uhr).

Panzer in Wien - die Vorbereitungen zur Leistungschau:

Kanonendonner im Arsenal

Vielfältig sind die Angebote auch für Kunstinteressierte: Das mumok im Museumsquartier etwa bietet stündlich Führungen an, wenige Schritte weiter lädt das Leopold Museum zu (wie an Feiertagen und Sonntagen üblich) Gratis- Überblicksführungen. Auch die Österreichische Nationalbibliothek lädt zum Tag der offenen Tür bei freiem Eintritt. Im Heeresgeschichtlichen Museum im Arsenal wird es krachen: Um 11 Uhr findet dort der K.u.K Kanonendonner statt. Die Wiener Symphoniker spielen gleich zwei Konzerte zum Nationalfeiertag - allerdings am Tag davor sowie danach.

Achtung: Verkehrsbehinderungen!

Die Ringstraße wird am Feiertag in der Zeit von 8 bis etwa 20 Uhr im Bereich Operngasse bis Heßgasse gesperrt. Die Umleitung erfolgt unter anderem über den Getreidemarkt und die Landesgerichtsstraße. Weiters werden einige Straßenzüge innerstädtisch gesperrt, wie z.B. die Kreuzung Wipplingerstraße - Helfersdorferstraße, oder der Michaelerplatz. In der Zeit des Aufmarsches - bzw. des Abzuges der Sonderfahrzeuge des Bundesheeres wird es zusätzliche Behinderungen auf der Ringstraße geben. Wer sich also das umfangreiche Programm in der Stadt ansehen möchte, sollte am besten die zahlreichen Möglichkeiten der öffentlichen Verkehrsbetriebe nützen.

Infobox Panzer und Black Hawk in Wiener City gelandet