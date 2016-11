Darknet- Dealer in Oberösterreich verhaftet

Die in Vöcklabruck lebenden Männer - einer 47, zwei 20 Jahre alt - bestellten regelmäßig im Darknet das Amphetamin. Zehn bis elf Bestellungen mit jeweils rund 100 Gramm sollen es laut Polizei pro Lieferung gewesen sein.

Den Großteil ließen sie sich teuer von Subverteilern ablösen. Den Gewinn teilten sie untereinander auf, nicht zuletzt auch, um ihre eigene Abhängigkeit zu finanzieren.

Während einer routinemäßigen Kontrolle der Zollfahndung Wien wurde am 22. September ein Päckchen mit 109 Gramm Speed, das an ein Bandenmitglied adressiert war, sichergestellt. Mittlerweile befinden sich die drei Verdächtigen in Wels in U- Haft.