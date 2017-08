Dachstein: Kletterer in Not holten per Email Hilfe

Zwei Kletterer, die am Dienstagabend in Not geraten waren, haben vom Dachstein aus per Email Hilfe organisiert. Das Paar hatte erst gegen 19 Uhr den Gipfel vom Hohen Dirndl erreicht und beim Abstieg keine Haken mehr gefunden. Da der Empfang am Mobiltelefon schwach war, schafften sie es lediglich, ein Email an ihre Angehörigen nach Deutschland zu schicken. Diese verständigten die Rettungskräfte.