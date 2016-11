Cobra- Kommando stürmt Drogenhändler- Versteck

Spektakuläre Szenen am helllichten Tag in Niederösterreich: Ein Trupp schwarz gekleideter Männer vom Sonderkommando Cobra, maskiert und schwer bewaffnet, stürmte ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Lassee im Bezirk Gänserndorf. "Wir wussten absolut nicht, was da passiert", erzählt ein Anrainer.