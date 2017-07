Cobra- Einsatz nach Geiselnahme in Tirol

Großeinsatz der Polizei am Sonntagabend im Tiroler Bezirk Schwaz: Ein mit einem Messer bewaffneter Mann soll sich mit einer Geisel in einem Wohnhaus in Weerberg verschanzt und die Einsatzkräfte mehrere Stunden lang in Atem gehalten haben. Der Verdächtige konnte schließlich festgenommen werden. Die Ermittlungen laufen.