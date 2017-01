CO- Austritt in Hütte - vier teils schwer Verletzte

Gefährlicher Zwischenfall in der Aichinger Hütte auf dem Kärntner Dobratsch: Das Wirtepaar, der Koch und ein Polizist mussten am Montag wegen einer Gasvergiftung im Spital behandelt werden. Ein Opfer schwebt sogar in Lebensgefahr. Wie es zum CO- Austritt kommen konnte, ist unklar.