CO- Austritt - Bewusstloser aus Haus gerettet

Nur Minuten nach der Alarmierung trafen in den frühen Morgenstunden drei Sanitäter am Einsatzort ein. Sofort nach Betreten des Gebäudes schlug der CO- Melder der Rotkreuz- Helfer an und zeigte einen gefährlichen Kohlenmonoxid- Wert an.

Foto: Daniel Wirth/Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Vöslau

Wenig später entdeckten die Helfer den bewusstlosen Bewohner des Hauses und brachten ihn aus der Gefahrenzone ins Freie.

Foto: Daniel Wirth/Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Vöslau

Während sich die Sanitäter um die Versorgung des Opfers kümmerten, suchten die Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Atemschutz die übrigen Räume nach weiteren Personen ab, wurden aber nicht fündig.

Foto: Daniel Wirth/Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Vöslau

Allerdings entdeckten sie im Wohnzimmer einen Griller, der offenbar als Wärmequelle genutzt worden war. Der Patient wurde mit Notarztbegleitung ins Krankenhaus gebracht.

Infobox zur Website des BFKDO Baden