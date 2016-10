Clown erschreckte Pferd - Reiterin (19) verletzt

Der Vorfall spielte sich bereits am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Fahnsdorf in der Gemeinde Emmersdorf ab. Die 19- Jährige ritt mit ihrem Pferd einen Waldweg entlang, als auf Höhe der Hubertuskapelle der Unbekannte aus dem Dickicht sprang.

Der Täter mit schwarzer Kapuzenjacke und roter Clownsnase blies dabei in eine ausrollbare Pfeife, woraufhin das Pferd erschrak und scheute. Es knickte ein und kam zu Sturz, die 19- Jährige wurde nach vorne abgeworfen und schlug hart auf dem Boden auf. Ohne sich weiter um die Verunglückte zu kümmern, suchte der verkleidete Unbekannte danach das Weite. Das Pferd blieb unverletzt.

Hinweise erbeten!

Es soll jedoch nicht die erste Schandtat des Unbekannten an diesem Tag gewesen sein: Bereits zuvor hatte der Clown eine Gruppe Wanderer aufs Übelste erschreckt. Der Verkleidete ist laut Zeugenaussagen etwa 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Gegen ihn wird seitens der Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung und Im- Stich- Lassens einer Verletzten ermittelt.

Zweckdienliche Hinweise zu seiner Ausforschung werden an die Polizeiinspektion Melk unter der Telefonnummer 059133- 3130 erbeten.