Chihuahua- Dame "Chloe" rettete ihre Familie

Chihuahua- Dame "Chloe" hat ihre Familie und die anderen Mieter in einem alten Mehrparteienwohnhaus in Mauerkirchen in Oberösterreich vor dem Erstickungstod bewahrt. Beim Trocknen nach einem Wasserrohrbruch hatte ein Heizstab die Zwischendecke in Brand gesetzt. "Chloe" weckte rechtzeitig ihr Frauchen.