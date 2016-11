Chancengerechtigkeit für alle Kinder

Viele SchülerInnen kennen das. Jede Menge Hausaufgaben und keine Zeit für Entspannung, Spiel, Sport oder Familie. Dazu kommt der Frust, wenn man Unterstützung bei den Hausaufgaben bräuchte, aber gerade niemand da ist, der auch helfen könnte. Nicht so in der Ganztagsschule. Egal, ob in der verschränkten Form, in der Unterricht sich mit Bewegung, Spiel und Spaß abwechselt, oder mit Nachmittagsbetreuung:

In ganztägigen Schulformen wird alles, was für die Schule erforderlich ist, in der Schule erledigt. Die Ganztagsschule bietet Raum für soziales Lernen und für Unterstützung, wo sie gebraucht wird, mit dem Ergebnis: Die Schulnoten werden besser, die Zahl der Sitzenbleiber deutlich geringer, Nachhilfekosten werden gespart, Lernmotivation und Lernerfolge steigen, denn die Schultasche samt Inhalt bleibt in der Schule. Ganztägige Schulformen gibt es mit Nachmittagsbetreuung oder in verschränkter Form, bei der Unterrichts- , Lerneinheiten und Freizeit im Laufe des Tages abwechseln.

Foto: (C) 2006 Pixland

Für beide Varianten gilt: Die SchülerInnen werden bis mindestens 16.00 Uhr pädagogisch betreut und es gibt ein ausgewogenes Verhältnis von Lernzeit und Freizeit.

