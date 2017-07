Causa Post: Ermittlungen gegen Grasser eingestellt

Diesen Vorwurf der parteilichen Einflussnahme habe man geprüft und kein strafbares Verhalten feststellen können. Das Ermittlungsverfahren sei daraufhin eingestellt worden, teilte die Sprecherin der WKStA am Freitag mit.

Grasser war 2006 als Finanzminister Eigentümervertreter der staatlichen ÖIAG, die ihrerseits im Besitz von 100 Prozent der Österreichischen Post AG war. Er soll damals im Rahmen des Börsenganges der Post - unter Einbindung von Meischberger und Hochegger - von der Raiffeisen Centrobank, die als eine von fünf Investmentbanken mit der Abwicklung des Börsegangs betraut worden war, Bestechungszahlungen in Höhe von 30 Prozent des Transaktionshonorars gefordert haben, so der Vorwurf laut WKStA. Berichten zufolge wurde eine Erfolgsprovision in Höhe von 350.000 Euro lukriert.

Ermittlungen zu Steuern noch offen

Gegen Grasser laufen jetzt nur noch Ermittlungen wegen des finanzstrafrechtlichen Vorwurfs. Genehmigt wurde dagegen die Anklage in der Causa Buwog- Provision und Provision beim Linzer Terminal Tower.