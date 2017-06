Causa Mittelmeerroute: Jetzt legt Sobotka nach

Nachdem es in den zurückliegenden Tagen zu Diskussionen rund um eine mögliche Schließung der Mittelmeerroute gekommen ist, meldet sich nun Innenminister Wolfgang Sobotka zu Wort und plädiert für eine gemeinsame Linie innerhalb der Regierung in dieser Frage. "Auch bei der Schließung der Westbalkanroute gab es damals Stimmen die meinten, das sei unmöglich", so der Innenminister.

Sebastian Kurz Foto: Gerhard Bartel

"Im Sinne Österreichs"

"Heute sehen wir, dass sich die konsequente Linie von Sebastian Kurz durchgesetzt hat und mittlerweile auch in Europa unumstritten ist. Wir sollten auch was die Mittelmeerroute betrifft eine gemeinsame Linie verfolgen. Im Sinne Österreichs, aber natürlich auch Europas", so Sobotka.

Foto: AFP

Solange die Rettung im Mittelmeer ein Ticket nach Zentraleuropa bedeute, werde der Strom an Flüchtlingen nicht abreißen. Die Tatsache, dass jetzt mehr Menschen sterben, als noch zu Beginn der Krise, verdeutliche die Notwendigkeit einer vollkommenen Schließung, so der Innenminister abschließend.