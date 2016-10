Campingwagen 40 Meter in Tiroler Schlucht gestürzt

Die beiden Niederländer waren gerade auf dem Weg in Richtung Imst, als sie aus bisher ungeklärter Ursache gegen 11 Uhr von der Fahrbahn abkamen. "Der Lenker des Geländewagens mit einem Campingaufbau dürfte in einer Rechtskurve geradeaus weitergefahren sein und folglich eine Holzleitplanke durchschlagen haben", sagt Polizeisprecher Stefan Eder und fügt hinzu: "Dann stürzte das Fahrzeug rund 40 Meter ab, überschlug sich mehrmals und zerschellte auf dem felsigen Untergrund."

Foto: zeitungsfoto.at/Liebl Daniel

Einer der beiden Männer wurde dabei aus dem Wagen geschleudert, der zweite hingegen unter dem Wrack eingeklemmt. "Die Insassen verletzten sich zwar schwer, doch sie hatten Glück im Unglück", schildert Eder.

Einsatzkräfte zu Schwerverletzten abgeseilt

Die Einsatzkräfte trafen unmittelbar nach dem Eingang des Notrufs an der Unglücksstelle ein und mussten zu den Schwerverletzten abgeseilt werden. Nach der Erstversorgung wurden die Männer mit dem Notarzthubschrauber in die Uniklinik Innsbruck eingeliefert. Am Campingfahrzeug entstand Totalschaden. Die Ermittlungen in Bezug auf den Unfallhergang laufen auf Hochtouren.