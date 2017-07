Buttersäure- Anschlag auf Pfarrer im Burgenland

Pfarrer Bozidar B. begab sich im Anschluss an seine Messe in Kroatisch Geresdorf in der Gemeinde Nikitsch auf die Heimreise, als ihm in seinem Auto plötzlich schlecht wurde. Nun ist klar, dass jemand dem Geistlichen Schaden zufügen wollte, indem er ätzende Buttersäure in den Kühler des Wagens gefüllt hatte.

Foto: dpa-Zentralbild/Jens Wolf

"Die Polizei ermittelt bereits"

Das Auto ist ein Totalschaden, der Pfarrer selbst blieb glücklicherweise unverletzt. Dominik Orieschnig, Pressesprecher der Diözese Eisenstadt, äußerte sich zu der Attacke: "Die Polizei ermittelt bereits. Der Pfarrer konnte seinen Dienst bereits wieder aufnehmen." Auch wenn B. sichtlich bemüht ist, scheint er die Gemeinde zu spalten.

K. Hadek und C. Kneifel, Kronen Zeitung/krone.at