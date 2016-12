Busunfall in Ungarn: Frau im Spital gestorben

Der Doppeldeckerbus eines Reisebüros aus der ostungarischen Stadt Debrecen war auf dem Rückweg von Wien gewesen. Er kippte bei Mezökövesd, 130 Kilometer östlich von Budapest, auf der durch Eisregen spiegelglatten Autobahn M3 um. Weitere elf Fahrzeuge fuhren auf den verunglückten Bus auf.

Drei Personen, unter ihnen ein 13- Jähriger, starben bereits an der Unfallstelle. Eine Schwerverletzte erlag nun am Montag ihren Verletzungen. 28 Menschen wurden verletzt. Alle Unfallopfer befanden sich in dem Bus. Die 81 Passagiere hatten den Christkindlmarkt in Wien besucht und befanden sich auf der Rückreise.