Bußgeld für in Bayern "geklaute" Schneeglöckchen

Der Mann aus Oberndorf im Flachgau wurde am 5. März von Passanten beobachtet, wie er in der Salzachau im Laufener Ortsteil Mayerhofen eine größere Menge Schneeglöckchen aus der Erde holte und dann in sein Auto mit österreichischem Kennzeichen verlud.

Blumen im Garten gefunden

Die Polizei forschte den "Übeltäter" aus. Ermittlungen ergaben, dass die Blumen nicht weit vom ursprünglichen Standort entfernt hinter der Grenze auf der anderen Salzachseite weiterblühten. "Die Schneeglöckchen wurden in dem Garten des Österreichers gefunden", sagte ein bayrischer Polizist. Für den Bußgeldbescheid ist die Naturschutzbehörde des Landratsamtes zuständig. Die Höhe der Verwaltungsstrafe, die dem Mann blühen könnte, wurde von der Polizei nicht beziffert.

Schneeglöckchen auch in Österreich geschützt

Auch im Land Salzburg zählen Schneeglöckchen zu den geschützten Pflanzenarten. Sie dürfen nicht vom Standort entfernt werden.