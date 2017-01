Bursche wirft 13- Jährige versehentlich in die Gurk

Sie kennen einander und sind befreundet - mehrere 13- Jährige, alle aus dem Bezirk St. Veit. Am Montagabend dreht die Clique wie so oft noch eine Runde in Gurk - auf der Brücke in der Pisweger Straße passiert es dann: Im Zuge einer Blödelei sagt der 13 Jahre alte Bursche aus Altenmarkt scherzeshalber zu seiner ebenfalls 13- jährigen Freundin aus Micheldorf, er würde sie in die Gurk werfen - danach hebt er sie auf die Brückenmauer.

Foto: APA/GERT EGGENBERGER (Symbolbild)

Plötzlich rutscht das Mädchen dem Burschen aber aus den Händen und stürzt fünf Meter tief in den Gurkfluss! Sofort springt der geschockte 13- Jährige nach und hält das Mädchen fest. Eine andere Freundin beobachtet diese Szenen und rennt zur 200 Meter entfernten Rettung. Gemeinsam mit der FF Gurk bergen die Einsatzkräfte die beiden Teenager.

Das Mädchen wird mit schwersten Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Bursche liegt leicht verletzt im Krankenhaus in Friesach.

Von Clara Milena Steiner, Kronen Zeitung