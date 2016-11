Burgenland für ORF- Finanzierung aus Bundesbudget

"Eine Finanzierung des öffentlich- rechtlichen Rundfunks aus dem Bundesbudget", also die Abschaffung der ORF- Gebühren: Diesen Prüfungsantrag an die Bundesregierung hat am Mittwoch der burgenländische Landtag beschlossen. Das Bündnis Liste Burgenland (LBL) hatte zunächst überhaupt die ersatzlose Streichung der Gebühren verlangt. Einem Abänderungsantrag von SPÖ und FPÖ stimmte auch die ÖVP zu.