Bures- Bilanz: Hypo- Ausschuss hat sich bewährt

Bevor der Hypo- U-Ausschuss mit der Debatte über den Abschlussbericht am Mittwoch im Nationalratsplenum nach 20 Monaten ein Ende findet, hat die U- Ausschussvorsitzende, Nationalratspräsidentin Doris Bures, ihr Fazit gezogen. Sie sprach am Dienstag davon, dass sich der U- Ausschuss nach Minderheitsrecht bewährt und erstmals für eine Gesamtbetrachtung der Hypo- Materie gesorgt habe. Der Abschlussbericht des U- Ausschusses war am Montag von allen Fraktionen außer den NEOS beschlossen worden.