Bub blendet Heli- Pilot mit Laser - Duo entkommen

So gut wie sicher hatte der Polizeihubschrauber jene Kriminellen im Visier, die in die Wohnanlage von Altkanzler Franz Vranitzky in Wien- Döbling eingebrochen waren. Doch ehe die Fahndungsfalle zuschnappte, gelang dem Duo die Flucht. Ein 15- Jähriger hatte den Piloten mit einem Laserstrahl geblendet!