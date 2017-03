Bub (2) stürzt beim Spielen in Bach - reanimiert

Am Nachmittag trafen sich die beiden Familien in Hallwang- Tiefenbach. Zwei Brüder gingen mit dem Zweijährigen vors Haus zum Spielen. Immer wieder schauten die beiden auf den Kleinen, forderten ihn dann auch auf, wieder ins Haus zu kommen. "Sie hörten noch, wie der Bub in eine Wasserlache sprang. Plötzlich war das Kind verschwunden", heißt es von der Polizei. Sofort begannen alle nach dem Zweijährigen zu suchen.

Offensichtlich war der Kleine in den Nachbargarten gegangen und so bis zur Fischach gelangt. Auf dem laut Exekutive ungesicherten und rutschigen Ufer dürfte er dann den Halt verloren haben. Der Bub stürzte in den Bach und wurde von der Strömung augenblicklich abgetrieben.

Nach 15 Minuten im Wasser gefunden

Nach gut 15 Minuten konnte er schließlich gefunden werden, gut 200 bis 300 Meter von der Unfallstelle entfernt, leblos im Wasser treibend. Der Vater und ein Helfer alarmierten die Rettung und begannen sofort mit der Reanimation. Anschließend wurde der Zweijährige ins Landeskrankenhaus gebracht. Sein Zustand ist kritisch.

Kronen Zeitung