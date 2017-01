Bub (2) mit heißem Wasser verbrüht: Zustand stabil

Das furchtbare Schicksal des kleinen Milan (2) aus dem oberösterreichischen Vöcklamarkt - jetzt gibt es endlich einen Hoffnungsschimmer. Laut Auskunft der Mutter ist der Bub am Weg der Besserung. Er liegt zwar immer noch in einer Münchner Spezialklinik in künstlichem Tiefschlaf, sein Zustand gilt mittlerweile aber als stabil.