Bub (2) blieb bei Brand alleine zurück - gerettet

Gegen 14.20 Uhr alarmierte die Leiterin des Kindergartens die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien zu der Einrichtung in der Pappenheimgasse. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, war das Gebäude bereits evakuiert worden. Dass ein Kind in den stark verrauchten Räumlichkeiten zurückgeblieben war, hatte im Chaos niemand bemerkt.

Kind unter Decke entdeckt

Gleichzeitig starteten die Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz mit dem Löscheinsatz sowie der Durchsuchung des Kindergartens. "Dabei entdeckten sie das Kind, das sich unter eine Decke versteckt hatte", so Lukas Schauer von der Berufsfeuerwehr Wien gegenüber krone.at. Die Männer schnappten sich den Buben und brachten ihn ins Freie. Von dort aus wurde er von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. "Der Zweijährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung", weiß Corina Had, die Sprecherin der Berufsrettung Wien.

Kinder von Rettung in K3 versorgt

Die übrigen Kinder sowie deren Betreuer wurden während der Dauer des Einsatzes im K3 der Berufsrettung untergebracht. "Die Kinder hatten ja keine Jacken an. In dem Bus konnten wir sie warmhalten und schauen, dass es ihnen gut geht", so Had.

Laut Polizei dürfte es zu dem Feuer aufgrund eines Kabelbrands im Sicherungskasten gekommen sein.