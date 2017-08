Bub (13) in Geschäft missbraucht: Mann in U- Haft

Schrecklicher Verdacht gegen einen 60- jährigen Mann in Wien: Der Verdächtige soll am Mittwoch im Bezirk Döbling einen 13 Jahre alten Bub sexuell missbraucht zu haben. Der Jugendliche, der in einer WG untergebracht ist, vertraute sich nach dem Vorfall einem Betreuer an, der einen Arzt sowie die Polizei einschaltete. Der 60- Jährige wurde festgenommen.