Bub (11) verhindert Messerattacke auf 33- Jährigen

Dank des mutigen Eingreifens eines erst elf Jahre alten Buben ist ein Streit unter zwei Männern am Sonntagabend im Wiener Bezirk Döbling ohne Verletzte ausgegangen. Ein 55- Jähriger war mit einem Messer auf den 33 Jahre alten Bekannten seiner Ex- Frau losgegangen. Durch das "beherzte Einschreiten" ihres Sohnes lief der Mann davon, so die Polizei.