Brutaler Sextäter ging Polizei in Wien ins Netz

Die Delikte wurden in den Jahren 2013 bis 2016 in Wien und in Znaim (Slowakei) verübt. Dabei wurde von dem Verdächtigen teilweise massive Gewalt ausgeübt, wie die Polizei am Dienstag bekannt gab. Da davon auszugehen ist, dass noch weitere Delikte auf das Konto des 35- Jährigen gehen, wurden Bilder des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

Die Polizei veröffentlichte Bilder des Verdächtigen. Foto: BPD Wien

Mehrmals Aussehen verändert

Der Beschuldigte ist 1,70 Meter groß und schlank. Die Fahnder stellten im Zuge der Ermittlungen auch fest, dass der Tatverdächtige im Zeitraum seit 2013 sein Erscheinungsbild, etwa die Haar- und Bartlänge sowie den Schnitt, mehrfach veränderte.

Die Ermittler bitten mögliche weitere Opfer, sich beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310- 33 800 zu melden.