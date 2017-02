Brüder stürzten in Vorarlberg Schlucht hinab

Die beiden Buben aus dem bayrischen Memmingen verließen am Sonntagnachmittag den Campingwagen der Familie und starteten ihre Abenteuertour: Über einen Zaun kletterten sie in das steile Waldgebiet der Mengschlucht und wollten ins Flussbett absteigen. Doch auf dem feuchten Waldboden rutschte der Elfjährige aus und stürzte 20 Meter in die Tiefe.

Er konnte wieder hinaufklettern, doch zur gleichen Zeit geschah das nächste Unglück: Auch sein neunjähriger Bruder verlor den Tritt und stürzte ab - ganze 180 Meter. Verletzt blieb der Bub im steilen Gelände liegen, knapp unter ihm die reißenden Wassermassen der Meng.

Der unverletzte Bruder lief zu seinen Eltern, die sofort die Einsatzkräfte alarmierten. Der neunjährige Bub konnte mit Tau und Hubschrauber aus dem Waldgebiet gerettet werden. Er zog sich Quetschwunden und Prellungen zu.

