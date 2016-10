Broschüre erklärt Flüchtlingen Kultur und Glauben

"Wir erleben bei vielen Flüchtlingen Neugier und offene Fragen, wenn sie unseren Traditionen begegnen", sagt Kardinal Christoph Schönborn. Aspekte unserer Kultur - von Weihnachten über den arbeitsfreien Sonntag bis zur Caritas, aber auch Toleranz und Religionsfreiheit - haben sich aus dem Christentum heraus entwickelt.

"Die Broschüre hilft, die christlichen Wurzeln Österreichs und unser Land zu verstehen", so der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Die 44 Seiten starke Wendebroschüre ist zweisprachig in Deutsch/Arabisch bzw. Farsi erhältlich und deckt die wichtigsten Flüchtlingssprachen ab. Eine englische Version ist in Arbeit. Auflage: 34.000 Stück.