Britisches Anwesen von Treichl- Bruder abgebrannt

Sanfte grüne Hügel, Damwild und ein idyllischer Fluss - inmitten dieser südenglischen Bilderbuchlandschaft bei der Ortschaft Beaminster, knappe drei Autostunden von London entfernt, hatte Michael Treichl, ein Spross der Wiener Bankiersfamilie, das 500 Jahre alte "Parnham House" vor acht Jahren rundum renovieren lassen.

Familie bei Brand nicht in Villa

Am Karsamstag jedoch der Schock für den älteren Bruder von Erste- Bank- Chef Andreas: Noch unbekannte Feuerteufel sollen den Landsitz in Brand gesteckt haben. Um 4.10 Uhr Ortszeit ging der Alarm ein. Nur 15 Minuten später waren Einsatzkräfte vor Ort, kämpften gegen das Inferno an. Doch bis auf die steinernen Mauern ist nicht viel übrig geblieben. Michael Treichl und seine Familie waren glücklicherweise nicht zu Hause.

Andreas Treichl (links) mit Vater und Dynastie-Gründer Heinrich sowie Bruder Michael Foto: ortsgeschichte-leogang.at

Erst 2012 entging Bruder Andreas einem Feuer in seinem bäuerlichen Anwesen im Salzburger Leogang.

Matthias Lassning und Mark Perry, Kronen Zeitung