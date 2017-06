Brandlegung in Asylheim: Zehn Bewohner verletzt

Ein Fall von Brandlegung in einem niederösterreichischen Asylheim: Mitten in der Nacht auf Montag ist laut "Krone"- Informationen ein Feuer in dem Quartier in Mistelbach ausgebrochen. Zehn Syrer wurden verletzt. Der Verdächtige - ein Bewohner, der aus Osteuropa stammt - machte bei der Festnahme einen höchst verwirrten Eindruck.