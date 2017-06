Brand in Tiroler Recyclingfirma vermutlich gelegt

Ob das "fahrlässig oder vorsätzlich" geschah, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, hieß es Freitagfrüh in einer Polizeiaussendung.

Ein Großaufgebot an Feuerwehren musste in der Nacht auf Donnerstag ausrücken. Auf dem Freigelände des Unternehmens war gegen 22.30 Uhr in Ballen gelagertes Plastik in Brand geraten. Insgesamt waren zehn Feuerwehren mit rund 250 Mann die ganze Nacht über im Einsatz. Ein Übergreifen des Brandes auf das Firmengebäude konnte verhindert werden.

Bei den Löscharbeiten wurden nach Polizeiangaben fünf Feuerwehrleute durch Rauchgas verletzt. Die Rauchwolke war weithin sichtbar.