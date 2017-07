Brand auf Passagierschiff in Wachau ausgebrochen

Das Schiff befand sich gerade zwischen Schönbühel und Aggsbach, als die Flammen bemerkt wurden. Der Einsatz ist zurzeit voll im Gang, es wurde die höchste Alarmstufe ausgelöst. Laut Matthias Fischer vom Landeskommando Niederösterreich seien derzeit Helfer mit allen Arbeitsbooten im Einsatz.

Die geretteten Passagiere werden nach Dürnstein gebracht. An der dortigen Anlegestelle hatte sich ein Großaufgebot an Helfern eingefunden. Laut Andreas Zenker vom Roten Kreuz waren zwei Notarzthubschrauber, ein Notarzt- Einsatzfahrzeug sowie 13 Rettungswagen in Marsch gesetzt worden.