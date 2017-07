Brand auf Donauschiff ging von Saunaofen aus

Die Ermittlungen rund um die Ursache des Brandes auf dem Donauschiff "A- Rosa Riva" am Montagnachmittag sind abgeschlossen. Wie Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Dienstagabend präzisierte, habe die Holzverkleidung im Wellnessbereich des Schiffes aufgrund der Hitzeübertragung Feuer gefangen und so das Inferno ausgelöst. Bei dem Feuer waren acht Crew- Mitglieder teils schwer verletzt worden, Passagiere kamen nicht zu Schaden.