Brand am Parlament: Es war menschliches Versagen

Ursache für den Brand am Dach des Parlaments Freitagfrüh in Wien war offenbar menschliches Versagen. "Es liegt vermutlich kein technisches Gebrechen vor", sagte Polizeisprecherin Michaela Rossmann am Dienstag. In der Nähe bzw. auf einer beheizten Ablaufwanne abgelegte Gegenstände fingen Feuer, als sich dieses Heizgerät ganz normal aktiviert hatte.