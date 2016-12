BP- Wahl: Welcher Stil zieht in die Hofburg ein?

Doris Schmidauer oder Verena Hofer? Die Frauen der Präsidentschaftskandidaten haben sich den endlos langen Wahlkampf hindurch die meiste Zeit dezent im Hintergrund gehalten. An ihre mögliche neue Rolle würden sich wohl beide erst gewöhnen müssen. Und weil Kleider manchmal mehr sagen als 1000 Worte, haben wir uns den Stil der zwei First Ladys in spe schon einmal genauer angesehen.