Bootsunfall: Opfer geriet in Schiffsschraube!

Nach dem tragischen Tod eines 44 Jahre alten Unternehmers aus Niederösterreich - der Mann war Anfang Juni am Wörthersee in Kärnten aus dem Boot gefallen, seine Leiche wurde einen Tag später aus 30 Metern Tiefe geborgen - gibt es nun neue Erkenntnisse. So ergab ein Gutachten, dass der über Bord gegangene Mann in die Schiffsschraube geraten war, also offenbar überfahren wurde und nicht ertrunken ist. Auf den Bootsführer, einen ebenfalls 44- Jährigen, kommt nun wohl ein Strafverfahren zu. Er hatte das Boot unter Alkoholeinfluss gesteuert. Ihm drohen im Falle einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft.