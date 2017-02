Bonus nur für AMS- Gemeldete? ÖVP skeptisch

Wie berichtet, will Bundeskanzler Christian Kern den im neuen Arbeitsübereinkommen der Koalition beschlossenen Beschäftigungsbonus auf beim AMS gemeldete Arbeitslose beschränken . So soll der Anreiz für osteuropäische Arbeitskräfte geringer sein, in Österreich auf Jobsuche zu gehen. Der Regierungspartner sieht aber diese Beschränkung äußerst skeptisch. So würde Kerns Idee Jobwechsler, Schulabgänger, Lehrlinge und Uni- Absolventen ausschließen.