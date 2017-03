Bombendrohungen: Polizei kennt Täter

Sowohl beim Bezirksgericht in Wiener Neustadt, das daraufhin evakuiert wurde, als auch bei der Bezirkshauptmannschaft in Wiener Neustadt- Land waren die Drohungen per Telefon eingegangen, worauf es zu einem Großeinsatz der Polizei kam. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten konnte jedoch nichts Verdächtiges gefunden werden.

Polizei warnt "eindringlich" vor derartigen Taten

Mittlerweile kennt die Exekutive den Täter, der sich laut Polizeisprecher Johann Baumschlager offenbar im Ausland aufhält und von dort aus die Anrufe getätigt hatte. Ermittlungen in engem Kontakt mit der Staatsanwaltschaft seien weiterhin im Gang. Unter Hinweis auf den Strafrahmen - bis zu drei Jahre - wies er darauf hin, dass die Polizei "eindringlich" vor derartigen Taten warnt.