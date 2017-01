Bombenalarm im Lorenz- Böhler- Krankenhaus in Wien

"Es hat eine Bombendrohung per Telefon gegeben", so Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber krone.at. Die Polizei nahm die telefonische Drohung natürlich äußerst ernst - immerhin wurde erst am Freitagabend ein 17 Jahre alter IS- Sympathisant, der einen Bombenanschlag in der österreichischen Bundeshauptstadt geplant hatte, festgenommen.

Ein Teil der Angestellten und Patienten, die nicht stationär versorgt wurden, harrten daraufhin bei Minusgraden vorübergehend im Freien aus und wurden danach in umliegende Gebäude gebracht. Ein Drittel der Mitarbeiter verblieb nach Angaben des AUVA- Obmanns Anton Ofner im Krankenhaus, um die "95 Patienten, die stationär im Spital sind", zu versorgen.

Nach knapp drei Stunden war der Einsatz schließlich beendet. Es konnte Entwarnung gegeben werden, ein Sprengsatz wurde nicht gefunden.